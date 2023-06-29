В Дубровнике будут штрафовать на $288 за шум от чемодана на улице

Чемоданы запретили в Дубровнике для борьбы с шумовым загрязнением. Об этом пишет New York Post.

Жители хорватского города жаловались на шум от чемоданов туристов, которые они везут по мощеным улицам. По словам местных, это мешает им спать по ночам.

В связи с этим мэр Дубровника Мато Франкович ввел новые правила, согласно которым туристам будет запрещено везти чемоданы на колесах по дорогам Старого города Дубровника. Люди, которые все же решатся на это, будут оштрафованы на $288.

С ноября местное правительство намерено создать систему, при которой путешественники будут оставлять чемоданы за пределами города, а затем сумки будут доставляться курьерами прямо по адресам гостей.

Дубровник продолжает оставаться в списке самых популярных туристических мест. По данным The Dubrovnik Times, с начала года в городе 763 500 человек оставались на ночевку, что на 32% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Помимо ограничений с чемоданами туристов в Дубровнике призвали не выгуливать домашних животных без поводка, не взбираться на памятники и не ходить без рубашки.