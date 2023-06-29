Парковка, шезлонг, туалет: сколько стоит отдых на калининградских пляжах в 2023 году, часть 1

Всем желающим провести время у моря «Страна Калининград» рассказала, за что и сколько придётся заплатить. Подробнее о ценах на побережье Балтийска, Янтарного и Светлогорска — в материале ниже.

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Балтийск: экономно и эксклюзивно

Пляж в Балтийске, который расположен со стороны ул. Чехова, выбирают не так много туристов — это направление не настолько популярно, как Зеленоградск и Светлогорск. Но всё необходимое там есть, а цены на пляжное оборудование — одни из самых демократичных, причём помимо обычного набора вам могут выдать за плату даже полотенце. Кафешек по сравнению с прошлым летом стало больше, появились симпатичные инфостенды, указатели, хороший спуск, лавочки. Получилось привлекательно и уютно.

Несомненный плюс — хоть небольшой, но бесплатный паркинг прямо у пляжа. В будущем здесь планируют обустроить платную стоянку на 100 мест.

«Пляж хороший, но для большинства местных отдыхать на нём, конечно, дорого. Так что идём в другие уголки — хороших мест у нас много, а тут больше приезжие время проводят», — рассказал местный житель Андрей.

Спасатели также дежурят на участках у Елизаветинского форта, на Гвардейском бульваре. С прошлого года есть обустроенный пляж и на Балтийской косе. Добраться туда можно только на пароме или лодке, так что это в каком-то смысле эксклюзивное предложение.

Цена вопроса

Оборудование

шезлонг с зонтом — 200 руб./полдня и 300 руб./день, комплект два шезлонга и зонт — 300 руб./полдня и 500 руб./день, бунгало (шатёр) — 350 руб./полдня и 700 руб./день, полотенце — 100 руб.

Паркинг и туалеты: бесплатно.

Янтарный: шарм, простор и проблемы

Янтарный, несмотря на отдалённость и сложности с общественным транспортом (единственный вариант — автобус, и, как сообщал весной журналистам глава округа Артур Крупин, на сезон их пустят больше), для многих калининградцев и гостей области остаётся любимым местом.

Там действительно самые красивые и широкие пляжи, которые уже восьмой сезон получают международную награду «Голубой флаг» — знак стандарта качества и безопасности. Есть свой шарм и уникальная по нынешним временам возможность остаться практически в одиночестве.

Ещё есть отличный парк для прогулок, а вот променад, которым гордились, к этому лету совсем развалился. Журналисты не раз писали о его плачевном состоянии. Как выяснилось спустя почти десять лет после строительства, в проекте были ошибки и потому конструкцию постоянно заносит песком. Денег на реконструкцию не было, а в начале июня стало известно, что власти Янтарного заключают контракт на ремонт, работы будут идти два летних месяца. Заменят часть деревянного настила, местами — перила и лестницы. Как сообщил журналистам Артур Крупин, закрывать променад полностью не будут, он останется доступен для прогулок.

На городских пляжах есть вся необходимая инфраструктура, радуют питьевые фонтанчики. Количество кафе растёт, многие ещё на стадии стройки. Выбор — от стандартных хот-догов и кукурузы до блюд с морепродуктами, местной рыбы и устриц. Развлечений, если надоело просто загорать и плавать, тоже хватает: можно покататься на сапах, каяках, провести время в надувном аквапарке.

На пляжах точно уместятся все желающие: для колясочников и мам с колясками есть удобные спуски. Хватит и парковок — есть платные и бесплатные, всего здесь около 1 000 легальных машиномест. При этом стоянки постоянно расширяют, появляются новые — ещё одна на 200 мест запланирована на ул. Облепиховой, обустроенный паркинг вместо стихийного для туристических автобусов и легковушек откроют на ул. Железнодорожной, около водонапорной башни. А вот туалетов на большое количество людей может оказаться недостаточно.

Помимо моря в Янтарном официальный пляж открыт на Синявинском озере: там всё заметно скромнее, но необходимый минимум в наличии, включая бесплатный паркинг и место, где можно перекусить.

Цена вопроса

Оборудование:

у моря шезлонг с зонтом и полотенцем — 700 руб./день, беседка (крытые шатры сдаёт одно из кафе в центре променада) — 3 000 руб. У озера — шезлонг за 250 руб./час, шатёр — 400 руб./час или 3 000 руб./день.

Паркинг: бесплатно и платно — у моря 100 руб./час, 600 руб. — больше 6 часов на муниципальном паркинге, на частном — 500 руб. (любое время).

Туалеты: 40-50 руб.

Светлогорск: с видом на стройку

Когда-то главный курорт области этим летом не подойдёт для пляжного отдыха. Побережье погрязло в стройках: реконструкция променада, берегоукрепление, строительство апарт-отелей.

Понятно, что это необходимость, но гости и местные жители, особенно в жару, всё равно расстраиваются. Особенно не хватает ставших уже привычными пляжей со стороны ул. Балтийской.

«Мы с детьми приезжаем на лето в Светлогорск каждый год. Купались в районе ул. Балтийской, теперь там всё закрыто, а до пляжа у вокзала идти далеко. Несмотря на стройку, в жару люди всё равно пролазят через забор на новом променаде и находят между бунами «дырки» — это небезопасно, но их можно понять», — рассказала мама двоих детей Елена.

Единственный легальный вариант для пляжного отдыха остался у канатной дороги в районе ж/д вокзала. Спуститься на него можно как на фуникулёре за 50 руб., так и пешком по лестнице. Он удобен для тех, кто приехал на общественном транспорте, а вот автомобилистам придётся пройти квест с парковкой. Точнее, подъехать поближе в зоне отдыха вообще не получится: сквозной проезд по улицам курорта запрещён. Так что придется ставить машину подальше и идти пешком.

Необходимый минимум для отдыха на пляже есть, он в этом году довольно широкий и тянется на несколько сотен метров. Загорать, правда, придётся с видом на стройку — активные работы идут совсем рядом.

К такой картине с отдыхом в Светлогорске придётся привыкнуть, как сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак, ситуация не изменится в ближайшие два года, хотя ранее министр строительства региона Сергей Черномаз делился планами открыть выход на пляж у старого променада уже к следующему сезону. А вот к 2025–2026 году Светлогорску прочат славу нового лидера.

Цена вопроса

Оборудование: шезлонг с зонтом — 200 руб./час, 500 руб./день, бунгало — 600 руб./час, 1 600 руб./день.Паркинг: у пляжа его нет, в городе — бесплатно и от 100 руб./час (есть варианты по 250 руб./сутки).Туалеты: 30 руб.