Турагенты опасаются претензий от недобросовестных туристов

Турагенты попадают в неловкие ситуации из-за нежелания туроператора оформлять возврат на их счет. Эта практика распространилась с 2020 года, когда правительство обязало поставщиков перечислять деньги за несостоявшиеся туры напрямую клиентам, и сейчас компании продолжают использовать этот формат. Однако некоторые агенты видят для себя угрозу.

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«Заявка оплачена с моего расчетного счета. Направила заявление на возврат по своим реквизитам. Но туроператор говорит, что без карты туриста возврата не будет. При этом клиент уже написал заявление о возврате на мое имя. Получается, деньги перечислят напрямую ему, а его требование по отношению ко мне документально останется не выполнено», – поделилась турагент в закрытом телеграм-чате для специалистов турбизнеса «Источники ТурДома». Она опасается в дальнейшем возможных судебных претензий в свой адрес.

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«Это достаточно частая сейчас история, вызванная судебной практикой о взыскании с туроператора средств, которые турагент не возвратил туристу. Крайним агент не останется, если письменно ответит туристу на его требования. Необходимо указать, кто из участников правоотношений за что отвечает и что денежные средства находятся в распоряжении туроператора, который готов их вернуть напрямую с указанием действий, которые просит туроператор произвести для возврата», – объяснила руководитель правового департамента Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

В странной ситуации оказался и еще один турагент. Ему пришло письмо об овербукинге оплаченного отеля в Турции. Замена, предложенная туроператором, не устроила, и он решил переориентировать клиентов на другой тур в другой стране. Те согласились. Поскольку времени до отпуска оставалось крайне мало, по доброте душевной турагент решил оплатить новый тур из своих средств, а далее уже медленно, но верно вернуть потраченные на предыдущий. То же самое требование туроператора с возвратом только на карту отдыхающему стало неприятным сюрпризом.