Названо лучшее время суток для вылета в отпуск

Бортпроводники крупных американский авиакомпаний назвали утро наиболее подходящим временем суток для вылета в отпуск. Об этом сообщает CNN.

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Так, по словам членов экипажа Рича Хендерсона (Rich Henderson) и Эндрю Хендерсона (Andrew Henderson), лучше всего отправляться в путешествие утром, поскольку в это время риск задержки рейса наиболее низок.

«Если вы успеете вылететь первым же рейсом с утра, то столкнетесь с более благоприятной погодой и меньшим шансом на задержку вылета. Просто в это время мала вероятность того, что что-то может пойти не так», — уточнил один из бортпроводников.

При этом члены экипажа добавили, что этот совет применим для любого времени года, но в летний сезон он особенно актуален, поскольку большое количество людей летит в отпуск, и аэропорты перегружены.