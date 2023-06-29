Россиянка пожаловалась на изменения в системе «все включено» в Турции

Жительница Тюмени Валентина отдохнула в Турции по системе "олл инклюзив" и рассказала о своем разочаровании, пишет nashgorod.ru.

© Banki.loans

Туристам из России не понравились невкусные блюда, навязчивые торговцы и дорогой интернет.

"Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель "все включено". Но там такое "включено", что приходилось искать, где бы поесть, — поделилась впечатлениями Валентина.

Путешественники признались, что вынуждены были потратить еще сорок тысяч рублей к уплаченной сумме за 9 дней.

Также Валентина рассказала, что в 5 утра они с мужем проснулись от того, что в их номер пришел сотрудник отеля. Он открыл дверь своим ключом, и было непонятно, что ему нужно. Вообще персонал разговаривал на "ты" и не держал дистанцию.

При этом быстрый Интернет стоил 3 евро в день за одно устройство.