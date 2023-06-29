Россиянка возмутилась привилегированностью немецких туристов в Египте

Российская туристка, которая отдыхала в Египте, рассказала о привилегиях для отдыхающих из Германии. Отзыв путешественницы опубликован на портале «Тонкости туризма».

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«Я самостоятельно забронировала четырехзвездочный отель в Хургаде и столкнулась с некоторыми неприятными моментами. В частности, в этом отеле было много немецких туристов. И им персонал отеля уделял большое внимание из-за щедрых чаевых», – жалуется туристка.

При этом сама гостиница оставила у нее положительные впечатления. Так, у отеля были ухоженная территория и хороший пляж.

Добавим, что «Карту туриста» для иностранцев запустят в России к концу года, передает телеканал 360.