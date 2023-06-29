Эксперты рассказали, на каких европейских пляжах можно недорого отдохнуть
Пляж Клеопатры в Турции признан самым доступным по цене европейским курортом. Это выяснилось в ходе исследования, о результатах проведения которого сообщает TourProm.
На втором и третьем местах в списке лучших бюджетных мест на побережье расположились Лонг-Бич в Черногории и Приморско в Болгарии. За ними следуют Плайя-де-Сес-Иллетес в Испании и Золотые пески в той же Болгарии.
В список также вошли пляжи Сиде Халк и Яхси в Турции, Херингсдорф в Германии и залив Фигового дерева на Кипре. Первую десятку рейтинга замыкает марокканское побережье Агадир.
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