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Эксперты рассказали, на каких европейских пляжах можно недорого отдохнуть

Пляж Клеопатры в Турции признан самым доступным по цене европейским курортом. Это выяснилось в ходе исследования, о результатах проведения которого сообщает TourProm.

На втором и третьем местах в списке лучших бюджетных мест на побережье расположились Лонг-Бич в Черногории и Приморско в Болгарии. За ними следуют Плайя-де-Сес-Иллетес в Испании и Золотые пески в той же Болгарии.

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В список также вошли пляжи Сиде Халк и Яхси в Турции, Херингсдорф в Германии и залив Фигового дерева на Кипре. Первую десятку рейтинга замыкает марокканское побережье Агадир.

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