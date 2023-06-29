Пляж Клеопатры в Турции признан самым доступным по цене европейским курортом. Это выяснилось в ходе исследования, о результатах проведения которого сообщает TourProm.

На втором и третьем местах в списке лучших бюджетных мест на побережье расположились Лонг-Бич в Черногории и Приморско в Болгарии. За ними следуют Плайя-де-Сес-Иллетес в Испании и Золотые пески в той же Болгарии.