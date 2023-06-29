Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании отелей с января по июнь 2023 года. В России самостоятельные путешественники больше всего времени проводили в южных городах, а из зарубежных направлений самым популярным стал Пхукет.

В отечественных гостиницах туристы обычно останавливались на два-три дня, а за границей — в районе недели. В России дольше всего путешественники жили в Анапе — почти три дня (2,80 дня).

Дальше в списке другие южные курорты. На втором месте Эсто-Садок (2,77 дня), на третьем — Красная Поляна (2,59 дня). Ровно по два дня туристы провели в Зеленоградске, Санкт-Петербурге и Астрахани.

За рубежом наибольшим спросом пользовались курорты острова Пхукет. В среднем путешественники останавливались там примерно на семь дней, в Паттайе — на 6,3 дня, в Мехико — почти на шесть дней. Далее в рейтинге следуют Сеул, Хургада и Аланья, где туристы проводили 4,5-5,5 дня.