Из-за Курбан-байрама на курортах Турции вырос поток туристов в 15 раз

Наплыв местных и иностранных путешественников вызван мусульманским праздником.

© runews24.ru

Из-за празднования Курбан-байрама сразу на нескольких курортных направлениях Турции увеличился поток путешественников в 15 раз.

Например, в деревне Акъяка провинции Мугла сейчас отдыхают 60 тысяч человек. Хотя обычно там можно заметить около четырех тысяч отдыхающих, сообщает издание DHA. Из-за этого на въезде в деревню создалась гигантская 3-километровая пробка, а на пляже нельзя найти свободного места.

Отметим, что в 2011 году Акъяка была признана одним из медленных городов с неспешным ритмом жизни по мнению организации Cittaslow.

Такая же ситуация наблюдается на островах Мармара, омываемых Мраморным морем. Там обитает 10 500 человек, однако прибыло 150 тысяч туристов. На праздниках ожидается 200-250 тысяч путешественников.