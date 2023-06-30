Названа самая популярная у россиян страна в июне 2023 года

Эксперты назвали самую популярную у российских туристов страну в июне 2023 года. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», на которые Азербайджан.

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В исследовании отмечается, что в июне 2023 года интерес к поездкам в эту страну бывшего СССР вырос на 249 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Специалисты сервиса связывают такой высокий спрос со значительным снижением цен на авиабилеты в Азербайджан: в 2023 году перелет в обе стороны подешевел на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты отмечают, что цены на проживание в отелях этой страны остались на прежнем уровне.