Россиянка съездила в круиз в Подмосковье и описала его фразой «грязно, дорого»

Россиянка съездила в однодневный круиз в пляжную зону отдыха «Бухта радости» в Подмосковье и призналась, что была разочарована. Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

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По словам туристки, пейзаж во время поездки на теплоходе не радовал разнообразием, пластиковые сиденья были неудобными, а сам пляж по количеству людей напоминал метро в час пик. Автор отзыва добавила, что в зоне отдыха у воды было много мусора, шумных компаний, кричащих детей и стихийных парковок.

«"Незабываемый летний день на пляже в Подмосковье", который обещал организатор, действительно надолго останется в моей памяти. Главным образом потому, что я не смогу забыть, насколько многолюдно, грязно и дорого было в "Бухте радости"», — такими фразами описала свой опыт читательница издания.

Россиянка также рассказала, что атмосфера на борту теплохода напомнила ей вечеринку в турецком отеле: с криками, громкой музыкой и нетрезвыми отдыхающими. «Не хватало только пенной дискотеки», — пожаловалась она.