В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа

Там подтвердили, что 29 июня вечером в аэропорту из-за технических причин произошел сбой в отправке багажа пассажиров российских и зарубежных рейсов. На данный момент неотправленный багаж полностью обработан, теперь он досылается пассажирам следующими рейсами.

До этого СМИ сообщили, что система аэропорта не может прочитать багажные бирки и отсортировать чемоданы. Это привело к тому, что не удалось отправить около 800 единиц багажа у авиакомпаний, осуществляющих вылеты из терминалов B и C. Сообщалось, что их должны будут отправить 30 июня.