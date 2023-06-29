Из Читы вновь можно будет летать в Пекин

С 5 июля возобновляются прямые рейсы по маршруту Чита - Хайлар – Пекин, об этом сообщает Telegram-канал «Аэропорт Чита»

Перелеты из Читы в Китай будет выполнять авиакомпания Air China Limited. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам и субботам

Напомним, рейс был отменен в 2020 из-за пандемии COVID-19. До введения пандемийных ограничений рейс Чита—Пекин существовал девять лет. За это время им воспользовалось около 35 тыс. человек.