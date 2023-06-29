Жители Москвы и Екатеринбурга больше других туристов тратят деньги на челябинских курортах

Жители Москвы и Екатеринбурга больше других туристов готовы тратить деньги на курортах Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, платежеспособными также являются путешественники из Санкт-Петербурга и Тюмени.

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«Самыми платежеспособными являются туристы Москвы и Санкт-Петербурга. На второе место по данному показателю можно поставить путешественников из Екатеринбурга, затем — Челябинска», — рассказал URA.RU гендиректор челябинского туроператора «А2 тур» Андрей Шалашов.

Собеседник URA.RU, предлагающий туры на сплавах, добавил, что услугами стали активно интересоваться представители других регионов: Татарстана и Башкирии. По платежеспособности, соразмерной представителями столицы Урала, управляющая эко-отелем «Аргази» Алла Подсуконных причислила также клиентов из Тюмени. По словам эксперта, на одной позиции находятся челябинцы и магнитогорцы. Высокой платежеспособностью стали отличаться жители Миасса.

Средний чек, который гости оставляют за день в комплексе «Веселая мельница» под Златоустом, составляет от одной до двух тысяч рублей. Директор Татьяна Рыбкина отметила, что за последний год туристы стали тратить больше на 15 — 20%. При этом путешественники теперь более требовательные и просят организовать размещение в более комфортных условиях. Среди постояльцев отеля 90% покупают полный комплекс услуг: к размещению также добавить организацию бани и туров, наиболее дорогостоящую услугу комплекса.