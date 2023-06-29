Путин: Наша туриндустрия выходит на новый уровень

Президент России Владимир Путин провел выездное заседание по развитию туризма. Оно прошло в Дербенте, сообщает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

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Для совещания по развитию туризма Дербент был выбран не случайно. Здесь каждый камень – история. Цитадель Нарын-Кала построена персами еще в шестом веке. Толщина стен – 3,5 метра. Высота на отдельных участках – 25 метров.

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Еще один памятник – мечеть Джума, самая древняя в России и одна из старейших в мире. Построена в восьмом веке. Тоже Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Здесь Владимиру Путину подарили священную книгу всех мусульман – Коран.

«Патриарх московский и всея Руси все время нам говорит, мусульмане – это наши братья. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа. Многонационального, многоконфессионального, но единого народа», – отметил президент.

Таких мест, как в России, нет нигде. Отдых на любой вкус и кошелек. Об этом Владимир Путин говорил уже на совещании, посвященном развитию отрасли. Внутренний туризм активно растет. Свою роль сыграли и западные санкции.

«По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан. И тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. Но все же главное, что наша туриндустрия выходит на новый уровень», – подчеркнул Путин.

Более ста гостиниц почти на 5 тысяч номеров построят в Дагестане в рамках реализации проекта Каспийского прибрежного кластера. Уникальная природа, целебный горный воздух и традиционное гостеприимство. В прошлом году Северный Кавказ стал лидером по количеству гостей.

«Идет капитальный ремонт автомобильной дороги R217 (Кавказ) на подъезде к Ведучам, строится дорога к новому комплексу Немисон. Отдельный вопрос – авиасообщение. В прошлом году введен в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Владикавказ, есть планы по реконструкции аэропортов Махачкалы и Грозного», – рассказал Владимир Путин.