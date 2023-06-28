Пассажир самолета попал в черный список за одно блюдо на борту самолета

Пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines попал в черный список из-за того, что съел на борту одно турецкое блюдо, которое называется ширдан (набитое в кишки рубленное мясо, запеченное в горшочках, — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет Cumhuriyet.

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Газета уточняет, что известный турецкий шеф-повар Мехмет Сур (Şırdancı Mehmet) летел в бизнес-классе из Газиантепа в Стамбул. Пассажир записал на борту видео, на котором он достает из-под своего поло завернутые в полиэтилен кусочки блюда ширдан и лимона, кладет их на тарелку с обедом, поливает мясо соком цитрусовых и ест.