Туристов предупредили о появлении ядовитых медуз в водах популярного тайского курорта

Курортная провинция Краби на юго-западе Таиланда оказалась на грани смертельной опасности, поскольку в ее прибрежных водах были замечены коробчатые медузы, являющиеся одними из самых опасных существ на планете. Об этом сообщило издание Phuket Express.

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Этих созданий часто называют морскими осами. Несколько дней назад от прикосновения к такому существу на филиппинском курорте погибла 31-летняя туристка. Женщина коснулась щупалец морского животного и вскоре скончалась.

Местные власти перечислили правила поведения после контакта с существом: те, кто был атакован коробчатой медузой, должны промывать пораженный участок кожи уксусом не менее полминуты. Такая процедура поможет снизить риск возникновения аллергических реакций. При этом важно отметить, что не следует наносить на пораженную кожу питьевую воду или спирт, поскольку негативные последствия лишь усилятся.

Эти морские животные нередко встречаются в южных тайских водах в разное время года. Однако сейчас обстановка на юге страны значительно осложнилась, передает портал tourprom.ru.