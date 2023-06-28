В Союзе туриндустрии заявили о проблемах российского туризма

«Вопросы контроля и регулирования отрасли очень болезненные. Например, мы видим, что постоянно применяется мера регулирования, но отсутствуют меры контроля и надзора. Это приводит к тому, что исполняют эти решения только добропорядочные игроки рынка, а тем, кто в тени находится, это без надобности. У нас есть огромная проблема серого, теневого гостиничного сервиса, которая работает вне всякого регламента, все всяких правил. При этом, белый бизнес вынужден работать по всем регламентам, по всем правилам и ограничениям, которые ему вменяют. Начиная с требований классификаций, все возможных контролирующих органов и заканчивая курортным сбором, который собирается с туристов, проживающих в официальных гостиницах и не касается тех, кто живет в каком-нибудь частном секторе, паразитирующем на рынке», - посетовал эксперт.