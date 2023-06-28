«На коленях уже»: В Союзе туриндустрии заявили о проблемах российского туризма
К турбизнесу постоянно применяется мера регулирования, но отсутствуют меры контроля и надзора, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в эфире НСН.
Президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью НСН рассказал о проблемах в отечественной туриндустрии, которые надо решать.
«В отрасли очень много направлений, которым требуется регулирование, исправления и дальнейшее развитие. Например, у нас есть большая проблема с автобусным парком в стране. Компании, которые занимаются экскурсионным направлением, практически на коленях уже. Автобусов новых нет, старые автобусы ломаются, для починки нет запчастей, а существующие автобусы растут в цене из-за дефицита. Этим вопросом мы сейчас активно занимаемся», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в сфере туризма очень много теневого гостиничного бизнеса, который не контролируется надзорными органами.
«Вопросы контроля и регулирования отрасли очень болезненные. Например, мы видим, что постоянно применяется мера регулирования, но отсутствуют меры контроля и надзора. Это приводит к тому, что исполняют эти решения только добропорядочные игроки рынка, а тем, кто в тени находится, это без надобности. У нас есть огромная проблема серого, теневого гостиничного сервиса, которая работает вне всякого регламента, все всяких правил. При этом, белый бизнес вынужден работать по всем регламентам, по всем правилам и ограничениям, которые ему вменяют. Начиная с требований классификаций, все возможных контролирующих органов и заканчивая курортным сбором, который собирается с туристов, проживающих в официальных гостиницах и не касается тех, кто живет в каком-нибудь частном секторе, паразитирующем на рынке», - посетовал эксперт.
Уманский также рассказал, что туроператоры часто сталкиваются с судебными исками на огромные суммы денег из-за нарушений авторского права.
«Мы писали письмо на имя Максима Решетникова в Госдуму и Совет Федерации с просьбой декриминализировать статью, связанную с авторскими правами в туризме. Дело в том, что у нас сформировался целый отдельный бизнес, работающий в следующем ключе: туроператоры ищут фотографии туристических мест в открытом доступе для размещения на сайте, буклетах и так далее, а потом их засыпают судебными исками на сотни тысяч рублей за одну фотографию. Получается, что претензию никто не предъявляет, сразу в суд», - рассказал президент Российского союза туриндустрии.
Он обратил внимание, что у российских гостиниц не снимают «звезды», так как никто не проверяет их соответствие заданным нормам.
«Получается, что мы регулируем только тот турбизнес, который хочет работать в правовом поле, а с остальным что? Это касается экскурсий, гостиниц. Не было ни единого случая, когда была снята звезда с гостиницы. Получается, что звезды раздаются, а потом никто не проверяет, соответствуют ли гостиницы стандартам», - заключил Уманский.
Ранее он поблагодарил правительство России за разработку законопроекта об освобождении туроператоров, работающих с внутренним туризмом, от налога на добавленную стоимость (НДС), передает «Радиоточка НСН».