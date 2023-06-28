На Шри-Ланке изменили размер штрафа за просроченные визы

Власти Шри-Ланки изменили размер штрафа для туристов, у которых истек срок действия визы. Об этом сообщает Sri Lanka Mirror со ссылкой на бюллетень, выпущенный Министерством общественной безопасности.

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В документе говорится, что иностранцам, у которых окажется просрочена виза на 7-14 дней, придется заплатить 250 долларов. Для туристов, которые живут на острове с просроченной визой более 14 дней, штрафы увеличены до 500 долларов. Если же разрешение на въезд просрочено менее чем на 7 дней, штраф платить не придется.

Кроме того, отмечается, что со всех путешественников с просроченными визами будет повторно взиматься визовый сбор. В случае неуплаты штрафа въезд в Шри-Ланку в следующий раз будет запрещен.