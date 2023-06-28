Цены на авиабилеты в Европе выросли за год на 30%
Цены на авиабилеты в Европе в этом году выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, причина в большом спросе на перелеты после снятия ковидных ограничений и нехватка самолетов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу крупнейшей в Европе ассоциации аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковца.
Регулирующие органы должны "следить за уровнем тарифов на авиабилеты и проверять, нет ли в данном случае злоупотреблений ценовой политикой", приводит газета слова главы ассоциации. Янковец уточнил, что не призывает ограничить стоимость билетов, но выступает за то, чтобы разобраться, в частности, с практикой установления цен на них.
Основными факторами их роста издание называет большой спрос на авиаперелеты после снятия ограничений в связи с пандемией, а также нехватку самолетов.
Как проинформировала ранее ACI Europe, в 2022 году европейские аэропорты получили совокупную чистую прибыль в размере €6,4 млрд, несмотря на сокращение с 2019 года на 16% числа европейских городов, связанных воздушным сообщением, а также снижение объема капиталовложений в отрасль.