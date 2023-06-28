Цены на авиабилеты в Европе выросли за год на 30%

Цены на авиабилеты в Европе в этом году выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, причина в большом спросе на перелеты после снятия ковидных ограничений и нехватка самолетов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу крупнейшей в Европе ассоциации аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковца.

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Регулирующие органы должны "следить за уровнем тарифов на авиабилеты и проверять, нет ли в данном случае злоупотреблений ценовой политикой", приводит газета слова главы ассоциации. Янковец уточнил, что не призывает ограничить стоимость билетов, но выступает за то, чтобы разобраться, в частности, с практикой установления цен на них.

Основными факторами их роста издание называет большой спрос на авиаперелеты после снятия ограничений в связи с пандемией, а также нехватку самолетов.