Cпасатели напомнили правила безопасного поведения на водоемах

Чтобы обезопасить отдых у воды жителям Подмосковья спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах.

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Специалисты предупреждают: не стоит плавать в незнакомом месте, нырять с высоты, заплывать за буйки и ограждения. Также не стоит приближаться к судам. Перед купанием и после него не стоит употреблять алкогольные напитки. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

На территории Московской области расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла. При этом многие люди продолжают купаться в водоемах, около которых стоит табличка с запрещающим знаком, передает «Радио 1».

В свою очередь главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах отдыха у водоемов с детьми. Необходимо, чтобы дети всегда были близко к родителям, на расстоянии вытянутой руки. Также нужно избегать опасных игр, например, попыток топить человека, передает RT.