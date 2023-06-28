Опасная акула села на мель на популярном пляже Франции

На одном из самых востребованных пляжей на юге Франции приплыла к берегу и села на мель двухметровая акула. Об этом сообщает газета Express.

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На пляж приехал директор национального морского заповедника Aire Marine. По его словам, в Средиземном море раньше никогда не замечали акул мако такого вида. Он предполагает, что животное нездорово.

Туристов попросили не приближаться к хищнику, поскольку акула опасна для человека. Особенно меры предосторожности важны в связи с тем, что акула может быть больна.

Некоторые местные жители все же подходили к акуле и пытались оттащить ее в море, но хищник даже после пяти-шести попыток возвращался на мель. К моменту, когда на пляж прибыли эксперты из морской охраняемой зоны Кот-Агатуаз, акула умерла на песке.

Акулы мако, которые достигают 2,5-4 метров в длину, чрезвычайно опасны для людей, однако важны для экосистемы. Они находятся на грани исчезновения из-за незаконного рыболовства.