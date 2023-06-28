Куда петербуржцы чаще всего ездили на отдых в июне

Аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда ездили отдыхать петербуржцы в июне.

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Чаще всего жители города путешествовали по регионам России — 86 процентов, 8 процентов посетили страны дальнего зарубежья, 6 процентов — ближнего.

Для зарубежных поездок жители Петербурга чаще всего выбирают Турцию, Армению, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Израиль, Китай, ОАЭ, Таиланд. Среди российских направлений лидируют Сочи, Калининград, Москва, Казань и Махачкала.

В среднем продолжительность поездок по России составила семь дней, в другие страны — около 11, передает газета «Петербургский дневник».

Исследование показало, что по сравнению с первым полугодием 2022-го доля россиян, отдыхающих за границей, увеличилась на 67,8 процента, а число отдыхающих внутри страны уменьшилось на 11,9 процента, передает RT.