Египет интересен для туристов не только историей и возможностью отдохнуть на пляже, но и природой, с помощью которой можно оздоровиться. Куда лучше всего отправиться с целью улучшить здоровье, сообщает TourProm со ссылкой на местные СМИ.

Черный песок в Сафаге в 60 километрах от Хургады содержит минералы, которые облегчают боль в суставах, воспаления кожи и псориаз. Вода в Сафаге соленая на 35%, что делает ее полезной для лечения. Полезны и грязевые ванны в Синае.

Вода с большим количеством серы в горячих источниках в Сиве. Она помогает справиться с воспалительными заболеваниями, например ревматоидным артритом. В Асуане можно искупаться в песке. Эта процедура тоже полезна при ревматизме и болях в суставах.