Туристы опасаются закрытия финского транзита

После заявлений финского правительства о продлении и возможном ужесточении ограничений на въезд в страну для граждан РФ туристы забеспокоились. Они опасаются, что чиновники из Суоми закроют транзит за пределы Шенгенского пространства – с 30 сентября это единственный аргумент для въезда в страну обладателям обычных туристических виз категории С.

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«Учитывая и так не самое хорошее отношение на протяжении последних месяцев, кажется, нужно готовиться к такому развитию событий», – пишут туристы в тематических телеграм-каналах, посвященных путешествиям в Финляндию. Участники обсуждения сходятся во мнении, что все остальные варианты поездок в Европу менее удобны. Для путешествий по земле в случае самых негативных сценариев останется только норвежский вариант, а это крюк на пару дней пути. Перелеты из России через Турцию или Сербию – это удар по карману. Они дороже рейсов из Финляндии.

Миллиардный рынок ждет переход к новым упаковкам

Индустрия гостеприимства в последнее время активно сотрудничает с представители модных парфюмерных домов и косметических брендов для создания эксклюзивных наборов для своих постояльцев. При этом современная экологическая повестка заставляет отельеров переходить на новые стандарты в сфере удобств: привычные одноразовые флаконы и упаковки заменяют многоразовые дозаторы.

«Давайте вводите, но только после отпусков – сейчас вообще не вариант, все уже билеты купили», – с юмором, не унывая, пишут другие туристы. Тех, кто склоняется к варианту простой пролонгации уже действующих мер, тоже немало: «Просто пришло новое правительство и заявило, что придерживается того же курса в отношении россиян – вот и все. Не нужно нагнетать».