В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 28 июня, произошла отмена и задержка 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

© Lenta.ru

Так, в столичном Внуково пять вылетов воздушных судов задержаны, еще десять — отменены. В Домодедово отменен один рейс, пять — задержаны. В Шереметьево один вылет задержан.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в столичных авиагаванях не называется.