Более 1,8 тысяч километров турмаршрутов обновят в этом году

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляются маршруты к популярным достопримечательностям и уникальным природным комплексам.

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«Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики регионов. Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру», – Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России.

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По словам вице-премьера, только в этом году будет обновлено более 1,8 тыс. км маршрутов, ведущих к туристическим объектам. Дорожное покрытие отремонтируют на более чем 320 участках региональных трасс и городских улиц.

Напомним, что с начала реализации нацпроекта уже обновлено более 6 тыс. км туристических маршрутов по всей стране — это более 1,1 тыс. объектов.

Так, в Алтайском крае обновят 8 участков популярных туристических маршрутов. Их общая протяженность составит 38 км. В частности, работы пройдут на трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе, которая ведёт к знаменитому солёному озеру в селе Завьялово.

Также в этом году будет отремонтировано почти 8 км трассы, которая ведёт к Белокурихе ― городу-курорту федерального значения. Здесь расположены десятки санаториев и лечебниц, куда ежегодно съезжаются туристы со всей страны.

В планах на этот сезон и ремонт маршрута на солёное озеро Бурлинское, которое летом приобретает малиновый окрас.

«Чтобы посмотреть на наше знаменитое озеро приезжают очень много туристов со всей России, потому что оно и вправду очень необычное», – Людмила Шаповалова, жительница села Бурсоль.

В том числе отремонтируют участок трассы Курья – Колывань – Бугрышиха, который ведёт к озеру Белому и на гору Синюху, самую высокую точку северо-западной части Алтайских гор.

Обновят турмаршруты и в Кабардино-Балкарии. Уже ведутся масштабные работы по реконструкции автодороги Чегем-2 – Булунгу. Трасса имеет особое значение для развития туристско-рекреационной зоны Эльбрус – Безенги, поскольку ведёт к Большим и Малым Чегемским водопадам. Дорога протяжённостью 27 км разделена на 2 участка. На отрезке от селения Хушто-Сырт до Чегемских Водопадов уже завершены берегоукрепительные работы. Сейчас возводятся подпорные стены. Объект должны сдать в 2024 году.

Второй участок в 25 км ведёт к селениям Эльтюбю и Булунгу. Из-за скалистой и горной местности сроки завершения работ намечены на 2026 год.

«Мы приезжаем каждый год на Чегемские водопады всей семьей, такая красота тут, глаз радуется! Вот приехали снова ― увидели, какие масштабные работы здесь начались, а местные жители сообщили, что дорогу реконструируют, скоро появится новая трасса, широкие удобные тротуары, смотровые площадки, чего тут очень не хватало», – Мария Шевченко, туристка из Воронежа.