Страны Европы понесли убытки из-за потери российских туристов

Европейские страны, в том числе Латвия, Финляндия, Чехия и Испания, понесли убытки из-за потери российских туристов в результате введенных ограничений. Об этом сообщает Euronews.

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Латвийские туроператоры отмечают, что рынок частично адаптировался к ситуации, привлекая в страну путешественников из государств Персидского залива. «Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда. Отсутствие россиян — удар по местному бизнесу, но на политическом уровне мы поддерживаем Украину», — поделился мнением гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

Аналогичная ситуация разворачивается на туристическом рынке Финляндии, где занимавшиеся приграничными перевозками люди потеряли работу из-за понесенных убытков. Уточняется, что россияне часто приезжали туда за покупками, оставляя в стране не меньше 170 евро (почти 16 тысяч рублей) за сутки. Финляндия старается привлекать туристов из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которые привыкли тратить гораздо больше.

Несмотря на то, что российские туристы не были на первом месте по посещаемости Испании, их отсутствие также оказалось ощутимой потерей для туроператоров страны. Сейчас, по словам президента Ассоциации отелей Коста-Дорада Альберта Саве, турпоток из России почти сократился до нуля.

Чехия, в свою очередь, потеряла наибольшее число российских туристов из-за введенных санкций. По данным местных туроператоров, русскоязычные клиенты тратили около 3500 крон (13 тысяч рублей) в день. Траты чешских путешественников составляют лишь 700 крон (2,6 тысячи рублей) в день.