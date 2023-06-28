Россияне стали чаще проводить отпуск за рубежом

Клиенты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в первой половине 2023 года стали чаще выезжать за пределы России на время отпуска. Результаты исследования опубликовала "Газета.ру".

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Три четверти отельных заказов пришлись на Россию, но эта доля почти на 12% ниже, чем в первом полугодии прошлого года. За рубежом россияне стали на 67,8% чаще.

Наиболее популярным из зарубежных городов стал Стамбул. Там отдыхали 11,2% от общего числа туристов, которые обращались к OneTwoTrip. В аналогичный период 2022 года этот показатель был почти на 1% ниже. На втором месте Дубай с 6% заказов и ростом спроса на 20%. Минск в этом году был интересен на 55,8% меньшему количеству россиян, однако занял третье место по популярности.

В десятке востребованных зарубежных направлений оказались Бангкок и Паттайя. Они стали популярнее в три раза. В Алматы и Париж также россияне стали ездить чаще. Менее интересными для туристов стали Анталья, Ереван и Тбилиси.