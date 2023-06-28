Авиарейсы из Забайкалья в Китай возобновятся с 5 июля
Международный рейс из аэропорта Читы в Хайлар (северо-восток Китая, на границе с Монголией и Россией) и Пекин возобновится с 5 июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аэропорта столицы Забайкалья.
"С 5 июля прямые рейсы по маршруту Чита - Хайлар - Пекин возобновляются. Перелеты из Читы в Китай будет выполнять авиакомпания Air China Limited", - говорится в сообщении.
Планируются еженедельные рейсы по средам и субботам. На маршруте задействуют самолет B-737-700 на 128 мест.