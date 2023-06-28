Названы лучшие места для круглогодичного пляжного отдыха в Испании

«Испания — очень многогранная страна. Это следует учесть в зависимости от того, что вы планируете увидеть там. Есть много нюансов в зависимости от того, какой регион страны вы собираетесь посетить, ведь побывать на побережье Средиземного моря и посетить Кантабрийское побережье или Канарские острова — совсем не одно и то же», — рассказала она.