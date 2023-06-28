Россиянин побывал в Азербайджане и раскрыл истинное отношение местных к русским

Российский тревел-блогер, побывавший в Азербайджане, рассказал, что граждане страны уважают и ценят русскую культуру. Истинное отношение местных жителей к россиянам он раскрыл в личном блоге «TrueStory Travel» на платформе «Дзен».

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По словам автора, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивах этих произведений. Кроме того, полки в библиотеках заставлены книгами отечественных авторов, заметил он.

«Второе, на что мы обратили внимание, — девять из десяти человек в Азербайджане прекрасно владеют русским языком. И это касается не только старшего поколения, но и молодежи», — пояснил турист свою точку зрения.

Блогер добавил, что в Азербайджане много русских школ. Помимо этого, местные тепло относятся к гостям из России, бесплатно кормят их и охотно идут на контакт.