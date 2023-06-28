Полька рассказала об отношении к русским как к королям в Анталье

Она уточнила, что с ней все здоровались по-русски, даже не уточняя, откуда она родом. Агнешка пояснила, что была готова к тому, что значительное число постояльцев будут из России, но в тоже время она надеялась, что отель «будет готов принять на высоком уровне остальных туристов, чтобы они чувствовали себя комфортно». Однако ее ожиданиям не было суждено сбыться, пожаловалась туристка.