Как отдохнуть за границей всего за 30 тысяч рублей

Многим семьям очень хочется поехать отдыхать за границу, но это кажется нереальным.

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На самом деле, можно обойтись без кредита и долгов. Конечно, речь не про Арабские Эмираты или Мексику. Но вот поездка в Египет по карману практически каждому.

«Секрет нашей семьи в выборе горящих путевок. Недавно мы отдохнули в Египте неделю вдвоем с мужем всего за 60 тысяч рублей, то есть 30 тысяч за человека. Это вполовину дешевле основной стоимости», – рассказала челябинка Марина Торопова.