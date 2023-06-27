Вот как отдохнуть за границей всего за 30 тысяч рублей: экономьте на отпуске
Многим семьям очень хочется поехать отдыхать за границу, но это кажется нереальным.
На самом деле, можно обойтись без кредита и долгов. Конечно, речь не про Арабские Эмираты или Мексику. Но вот поездка в Египет по карману практически каждому.
«Секрет нашей семьи в выборе горящих путевок. Недавно мы отдохнули в Египте неделю вдвоем с мужем всего за 60 тысяч рублей, то есть 30 тысяч за человека. Это вполовину дешевле основной стоимости», – рассказала челябинка Марина Торопова.
У горящих путевок есть свои минусы. Во-первых, приходится «сидеть на чемоданах», поджидая выгодное предложение. Во-вторых, не всегда получается забронировать именно тот отель, в котором бы хотели отдохнуть. Но несомненный плюс, конечно, в цене. К тому же таких предложений сейчас на туристическом рынке достаточно, говорят эксперты. Одно «но» – вылет будет из Москвы или Санкт-Петербурга. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что россиян обрадовали дешевыми турами в Египет. Также горящие путевки есть в Сочи, на Алтай и в Дагестан.