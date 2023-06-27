Для пассажиров самолетов предложили ввести дресс-код

Интересную идею предложил колумнист газеты Seattle Times Кристофер Эллиот, чтобы сократить случаи авиадебоширства. Для этого авиакомпаниям нужно ввести дресс-код для пассажиров. По его мнению, одежда будет обязывать людей вести себя более культурно и уважительно по отношению друг к другу и команде самолета.

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Он приводит примеры, что в некоторых американских компаниях уже есть незначительные критерии к внешнему виду. Например, у ряда американских авиаперевозчиков распространен запрет на босые ноги во время полета, ношение непристойных или оскорбительных футболок. Но они не всегда работают.

Пилоты уверены, что пассажиры в формальной одежде не капризничают и не «устраивают драмы в полете». А главное, что они получают больше уважения и свободы со стороны бортпроводников. «Надев пиджак и галстук, вы получите другой результат, чем когда полетите в пижаме», – приводят в материале слова эксперта по деловому этикету Шэрон-Фрэнсис Мур.

Практика предъявления дресс-кода к своим клиентам уже распространена в других сферах, например в общепите, клубах или туризме, убежден автор материала. Какие правила вводить, должна решать сама авиакомпания. Эллиот предлагает начать с «облегченной версии делового повседневного стиля» и запретить пассажирам оголять стопы во время полета или носить футболки с оскорбительными надписями.