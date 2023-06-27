С курортов Египта акулы направились к пляжам Израиля

Акулы, способные нападать на людей, были замечены у побережья близ израильского города Эйлата. Об этом пишет издание "Турпром" со ссылкой на израильские СМИ.

Трагедия в египетской Хургаде, где акула разорвала 23-летнего туриста из России, шокировала весь мир. Сотрудники управления природы и парков города Эйлат сообщили местной прессе о том, что у берегов Израиля были замечены тигровые акулы. Это редкий и довольно опасный вид акул, поэтому все службы не теряют бдительность и находятся в состоянии повышенной готовности. В зоне риска находятся северные пляжи Эйлата.