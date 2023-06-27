Мужчина прождал вылет 18 часов и оказался единственным пассажиром

Мужчине пришлось выделить целый самолет после того, как он 18 часов прождал вылет рейса. О своем опыте пассажир рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание Insider.

© Лента.ру

Как сообщает интернет-портал, житель Северной Каролины Фил Стрингер (Phil Stringer) хотел вернуться домой из Оклахома-Сити в Шарлотт рано утром в воскресенье, 25 июня. Но его рейс American Airlines неоднократно задерживался из-за проблем с техническим обслуживанием. Турист рассказал, что после 18-часового ожидания в аэропорту он был вознагражден тем, что оказался единственным пассажиром самолета, когда тот наконец взлетел.

«Я подошел к выходу на посадку, и там никого не было. Я спросил: "Ребята, вы уже всех посадили?", а стюардесса ответила: "Нет, дорогой, ты единственный пассажир"», — поделился с журналистами своей историей Стрингер.

Он добавил, что сожалеет из-за того, что летный экипаж был вызван на этот рейс только ради него. «Я извинился около 400 раз», — признался путешественник.

По его словам, полет прошел очень удачно. Бортпроводники разрешили Стрингеру сидеть там, где он хотел, и подавали ему любые напитки или еду, которые он просил.