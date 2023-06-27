Отдых в Сочи сравнили по цене с Мальдивами

В соцсетях туристы обсуждают картинку со сравнением отдыха в Сочи и на Мальдивах: цены якобы одинаковые, а качество разное. На фото – переполненный пляж на черноморском курорте и идиллия в уединении на островах. Редакция TourDom.ru разобралась, почему сопоставление некорректно.

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В посте указано, что тур на двоих на 6 ночей на Мальдивы и в Адлер обойдется в 107 тыс. руб. Однако приводится пример отдыха на островах с 25 мая, а дата заезда в Сочи – почти на полтора месяца позже, 4 июля. При этом аэропорты отправления не названы.

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Если рассматривать вылеты из Москвы в начале июля, наиболее экономичный вариант, который удалось найти корреспонденту TourDom.ru на Мальдивах, – тур на неделю (8 ночей) за 216 тыс. руб. на двоих (проживание в отеле Alaika Maafushi Maldives 3* с завтраками). В турпакет включен перелет авиакомпанией «Аэрофлот» в Мале.

Тур в Сочи с теми же параметрами можно забронировать в 2 раза дешевле, по цене от 92 тыс. руб. на двоих. За эту сумму туристы могут выбрать, в частности, отель в Лоо («Ламоре» 3*, номер с террасой и балконом). В стоимость турпакета в рассматриваемых примерах входят завтраки и авиаперелет на рейсах «Аэрофлота».

За 95 тыс. руб. предлагается тур с размещением в центре Большого Сочи (Garden Hills 3*). Тур на 8 ночей в популярную гостиницу «Бархатные сезоны» в Адлере («Спортивный квартал») обойдется в 105 тыс. руб.

Если туристы предпочитают жить ближе к морю, можно остановить свой взгляд на недорогом City Park Hotel Sochi 4* в центре Большого Сочи (123 тыс. руб., 100 м до моря), отеле «Фрегат 1» 3* (Адлер, 136 тыс. руб.).

Располагая 200 тыс. руб., в Сочи можно рассчитывать на санаторий или отель уровня 4*. В частности, за 189 тыс. руб. предлагается тур в санаторий «Знание» 3*, а за 200 – в «Прометей Клуб» 4* в Лазаревском. Оба комплекса расположены на первой линии от моря. Причем в первой здравнице в стоимость уже включен полный пансион, второй работает по системе all inclusive.