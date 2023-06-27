«Аэрофлот» распродал все билеты в экономклассе до Калининграда на ближайшие полтора месяца
Забронировать доступный билет из Москвы в Калининград в ближайшие полтора месяца на сайте «Аэрофлота» не получится. «Билетов класса эконом нет в наличии», – оповещает система, предлагая заказать место в бизнес-классе по цене от 27 416 руб. При этом бюджетный вариант обычно в 4 раза дешевле. Отсутствие билетов наблюдается на все даты от 28 июня до 15 августа. Похожая картина и с обратным направлением: долететь из самого западного региона до столицы экономклассом «Аэрофлота» практически невозможно с сегодняшнего дня и до 22 августа (за исключением единичных рейсов).
Все это похоже на технический сбой в системе бронирования, однако в справочной службе перевозчика корреспонденту TourDom.ru подтвердили: «К сожалению, на выбранные вами даты в июле все билеты в экономклассе раскуплены».
Дефицит, очевидно, объясняется популярностью Калининградской области. Тем более что июль и август – самые подходящие месяцы для отдыха в Прибалтике. В это время вода в Балтийском море прогревается до 20–22 градусов, а иногда и выше. «Калининград в принципе довольно популярное направление, к тому же в период ограниченной программы перелетов по заграничным направлениям пассажирский поток преимущественно концентрируется внутри России. С другой стороны, у “Аэрофлота” не такое и малое количество рейсов в день. Не претендуя на истину, предположу, что люди хотят лететь в Калининград именно “Аэрофлотом”», – сказал TourDom.ru независимый эксперт по авиабилетам Александр Мишин. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, редакция TourDom.ru обратилась за официальным комментарием в «Аэрофлот».
Впрочем, более-менее бюджетно добраться из Москвы в Калининград в ближайшие полтора месяца все же можно, правда, такой приятной цены, которую предлагает в экономе «Аэрофлот» (6400 руб.), не найдешь. На рейсах «Уральских авиалиний», «Победы» и S7 в июле и первых числах августа можно найти билеты от 9600 руб., хотя средняя цена составляет 10–11 тыс. руб. в один конец. Картина начинает меняться в более благоприятную для пассажира сторону с 8 августа, когда можно забронировать кресло в экономклассе от 7 тыс.