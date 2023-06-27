Туристы из России часто неуважительно относятся к владельцам кафе и гостиниц, а также таксистам в Абхазии. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

По словам Анзора, которому принадлежит крупная гостиница в Гагре, туристы постоянно пытаются бесплатно поесть или унести завтрак для нескольких человек, заплатив только за одного. Если им делают замечание, реагируют по-разному: кто-то оскорбляет персонал, кто-то разбрасывает еду по полу.

Кроме того, отмечает хозяин кафе в Пицунде Володя, путешественники нередко появляются в заведениях в мокрых купальниках. Из-за этого поскальзываются официанты, а внешний вид таких туристов местным жителям кажется неприемлемым. Путешественники же позволяют себе заявлять, что абхазы "нищие" и "обязаны им".

Таксист Тенгиз из Сухума периодически сталкивается с пренебрежительным отношением к себе. Пассажиры считают, что он должен их обслуживать, и забывают о правилах приличия: задерживаются, ругаются матом. Однажды мужчина даже не выдержал и ударил клиента:

"Я понимаю — сервис-шмервис должен быть. Но можно ко мне иначе относиться и не показывать, что вы миллиардеры, а я дурак?"

73-летняя Нана, которая сдает квартиру на окраине Сухума за 1000 рублей в сутки, рассказывает о высоких требованиях туристов. Они считают, что в Абхазии все должно стоить дешево, поэтому возмущаются, что в квартире нет Wi-Fi, кондиционера и завтраков. 58-летняя Сона сталкивается с предвзятым отношением туристов, которым она продает вино и чурчхеллу:

"Заранее считают, что продаём всё фальшивое и разбодяженное".

Сона считает сервис в Абхазии далеким от идеала. Тем не менее, на ее взгляд, должны исправляться не только работники туристической сферы, но и сами путешественники.