Загрузка отелей Москвы впервые превысила 80%

Гостиницы и отели в Москве в начале июня были загружены на 12,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Как отметила заммэра Наталья Сергунина, в период с 1 по 12 июня гостиницы и отели были загружены на 82,3%. В 2022 году этот показатель за аналогичный период был на 12,5% меньше.

На сегодняшний день в Москве работает 1,9 тысячи гостиниц, уточнила она. По ее словам, туристы часто приезжают в город, поскольку их привлекает культурная и деловая активность.