Из Сочи запускают новые рейсы за границу

Начиная с 28 июня 2023 года из Сочи регулярно будут улетать самолеты в Алма-Ату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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Регулярные пассажирские полеты между городами будет осуществлять компания "Азимут". Улететь из Сочи в Алма-Ату можно будет раз в неделю в четверг.

В министерстве подчеркнули, что благодаря тому, что авиасообщение возобновится, торгово-экономическое, деловое, туристическое и культурное сотрудничество России и Казахстана будет развиваться лучше.