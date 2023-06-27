На пляжах Бали обнаружили опасные бактерии

На двух пляжах Бали, которые наиболее популярны у местных жителей и туристов, нашли опасные бактерии Escherichia coli. Об этом пишет The Bali Sun по данным исследования, которое провела некоммерческая организация Yayasan Bali Bersih.

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На пляжах Петитенгет в Семиньяке и Бату Болонг в Чангу зафиксировали высокий уровень заражения кишечной палочкой. Эксперты отмечают, что чаще всего бактерии не приносят вреда человеку, но есть случаи, когда последствия для здоровья оказываются серьезными.

Исследователи считают, что морская вода сильно заражена из-за того, что в нее попадают отходы жизнедеятельности отдыхающих. Бактерия может попасть в организм человека, когда он купается или занимается серфингом, а также если ест блюда из морепродуктов, которые не прошли термическую обработку.