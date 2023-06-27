Туристам не понравились маршруты в распродаже «Аэрофлота»

«Аэрофлот» продлил распродажу билетов на 2 дня, до 29 июня. Предложение адресовано легким на подъем туристам: вылет предполагается тоже до 29-го числа. При этом представленные маршруты вызывают вопросы у туристов.

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Большая часть выставленных билетов – с отправлением из Москвы, представлено лишь несколько вариантов из Санкт-Петербурга и Сочи. «Смотреть бесконечные акции из столицы неинтересно». «Когда же Дальний Восток будет участвовать хоть в каких-то акциях?» – спрашивают пассажиры.

Комментаторам в соцсетях не нравится, что популярных туристических направлений в распродаже крайне мало. «Что-то не понял, где здесь билеты за границу», – написал один из пользователей. В службе поддержки пояснили, что по сниженным ценам можно забронировать места на рейсах в Минск, Бишкек и Ереван.

Нарекания вызывают и сами льготные тарифы. В частности, перелет из Москвы в Казань 28 июня обойдется в 2790 руб. в одну сторону, если покупать его не по акции. И в 3000 руб. – по спецпредложению. На этот факт обратил внимание один из пассажиров.

Очевидно, причина в удобном времени отправления: варианты с дисконтом касаются утренних вылетов из Шереметьево – в 09:30, 11:20 и 12:55. Обычно они продаются как минимум за 6,5 тыс. руб.

Интересные предложения можно найти и по другим маршрутам. В частности, перелет из Москвы в Ставрополь 29 июня можно совершить за 8 тыс. руб., в другие даты его стоимость – 15 тыс. Акционный тариф Москва – Мурманск – 3,5 тыс. руб., вне распродажи билет обойдется на 10 тыс. дороже.