Изменился ли отдых в Турции по системе All Inclusive в 2023 году

Российские туристы очень часто выбирают для отдыха в Турции систему «Все включено», потому что это удобно и позволяет сэкономить. Однако в СМИ появилась информация, что в этом году качество отдыха по этой системе испортилось. Туристы оказались недовольны качеством еды, обслуживания и вынужденной доплатой за различные услуги. Действительно ли изменился All Inclusive в 2023 году, чем эта система отличается от отдыха «Ультра все включено» и есть ли у нее недостатки, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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Изменилась ли система отдыха

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По словам председателя правления Всероссийского объединения туристов Романа Бобылева, нет никаких оснований думать, что система «Все включено» в Турции меняется в худшую сторону.

— По крайней мере, мы не отмечаем, что такой отдых создает какие-то сложности или неудобства для туристов. Система «Все включено» в любой стране представляет под собой базовое трехразовое питание с перекусами, — пояснил он. — В свое время весь санаторно-курортный комплекс в России строился по этой же системе. Так что нам эта система давно знакома, и это не какое-то новшество.

Эксперт подчеркнул, что такая система сейчас не претерпевает изменений. Учитывая то, что турки ориентированы на российских туристов, они не настроены терять потенциальных клиентов.

Чем отличается «Ультра все включено»

А вот отдых по системе «Ультра все включено» — это некое новшество, отметил Бобылев.

— В таких турах есть дополнительные опции, которые предполагают эксклюзивный алкоголь, дополнительный сервис, которые уже входят в стоимость тура. Но все опции в этом случае — индивидуальная история. Каждый отель сам определяет, что добавлять в услуги для потребителей, — объяснил специалист.

Если речь идет о дорогом отеле «пять звезд», там могут быть дополнительные рестораны, спиртные напитки, дополнительный ассортимент блюд и услуг, например, химчистка, спа-комплексы или культурные развлечения, перечислил эксперт.

Какими могут быть дополнительные расходы

Даже на отдыхе «Все включено» могут быть непредвиденные дополнительные расходы, предупредил Бобылев.

— Обычно за дополнительную плату туристам предлагают скоростной интернет, потому что обычный интернет проведен почти во всех номерах, — рассказал эксперт. — Может потребоваться доплата за пляж или румсервис. Также на территории отелей есть рестораны, которые не входят в стоимость «Все включено», поэтому за их посещение придется заплатить отдельно. Здесь другой уровень напитков и блюд, но о том, что потребуется доплата, туристов предупреждают заранее.

Специалист подчеркнул, что такие услуги созданы не для того, чтобы обмануть постояльцев отелей и заработать на них больше денег, а для того, чтобы сделать отдых разнообразным и подходящим каждому.

— Турки не пытаются навязать дополнительные услуги или выставить неправомерные счета. Они сто раз предупредят, что это опция платная. Любой отдых — это трансформер. Такая система позволяет человеку самому управлять своим отдыхом, выбирать то, что подходит и нравится именно ему, — уверен Бобылев.

Отличается ли All Inclusive в Турции и Египте

Система «Все включено», как рассказал эксперт, принятая во всем мире терминология. Два отеля одинакового уровня в Турции и Египте могут предлагать услугу «Все включено», но этот пакет с большей вероятностью будет отличаться.

— Эта система все еще привлекательна для туристов, потому что исключает большие непредвиденные расходы человека. Он может ехать с минимальным количеством средств в кармане и не думать о том, как себя прокормить, — пояснил Бобылев. — Но в том же Египте за равную стоимость предложенные услуги могут отличаться от Турции.