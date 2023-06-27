Аналитики рассказали, как россияне выбирают время для отпуска
Сервис «Авито Работа» провел опрос, в котором приняли участие более семи тысяч работающих граждан. Аналитики выяснили, как россияне выбирают время для отпуска.
Сообщается, что при планировании отпуска 30 процентов работающих россиян подстраиваются под график своей второй половины. При этом мужчины и женщины почти в равной доле выбрали такой ответ.
Выбирают удобные для себя и своих целей даты 28 процентов респондентов, а 20 процентов опрошенных заявили, что график отпусков составляет работодатель. Отмечается, что мужчины и молодежь чаще берут отпуск незапланированно, например, если чувствуют выгорание.
Планируют отпуск в соответствии с каникулами детей 13 процентов респондентов, причем большинство из них оказались женщинами. Только 10 процентов подстраиваются под графики друзей, а три процента опрошенных не смогли точно ответить, чем руководствуются при планировании отпуска, передает «Радио 1».