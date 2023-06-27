Аналитики рассказали, как россияне выбирают время для отпуска

Сервис «Авито Работа» провел опрос, в котором приняли участие более семи тысяч работающих граждан. Аналитики выяснили, как россияне выбирают время для отпуска.

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Сообщается, что при планировании отпуска 30 процентов работающих россиян подстраиваются под график своей второй половины. При этом мужчины и женщины почти в равной доле выбрали такой ответ.

Выбирают удобные для себя и своих целей даты 28 процентов респондентов, а 20 процентов опрошенных заявили, что график отпусков составляет работодатель. Отмечается, что мужчины и молодежь чаще берут отпуск незапланированно, например, если чувствуют выгорание.