Туроператор назвал самые дешевые направления для отдыха за границей

Отдохнуть бюджетнее всего за границей сейчас можно по направлениям в Юго-Восточной Азии и в Арабских Эмиратах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на генерального директора одного из туроператоров Артура Мурадяна.

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Он уточнил, что цены на отдых меняются примерно раз в неделю. Самый бюджетный вариант обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей за 7 дней. При этом горящий тур в Турцию будет стоить около 50 тысяч рублей за человека, подчеркнул Мурадян. Для того чтобы экономно вылететь за границу, эксперт посоветовал воспользоваться рейсами авиакомпании "Победа" в Стамбул.

Отдых в Египте в бюджетный сегмент не попадает, так как обойдется в 70–80 тысяч на человека, рассказал туроператор. По его мнению, бюджетно съездить можно в Армению и потратить там от 35 тысяч рублей и выше.