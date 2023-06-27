Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров почти на треть в мае 2023 года — до 8,7 млн человек. Это на 1,4% меньше, чем в мае 2021-го, когда перевозчики работали не под санкциями, сообщает РБК.

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По словам директора по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Элины Кулиевой, причины роста пассажиропотока связаны с "эффектом низкой базы" 2022 года и открытием новых локальных туристических направлений.

Так, в мае 2023 года аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) увеличил число пассажиров на 30% и стал вторым аэропортом страны по числу путешественников (1,75 млн), уступив только Шереметьево.