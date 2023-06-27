Россиянка разочаровалась в отеле в Турции после отзывов в интернете

Российская путешественница, захотевшая отдохнуть в бюджетном отеле Турции, прочитала отзывы других отдыхающих в интернете и едва не расплакалась. Впечатлениями туристка поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

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Отдыхающая нашла в интернете бюджетный трехзвездочный отель Kleopatra Sun Light 3 с системой «все включено» и уже обрадовалась, что проведет отдых в хорошем месте с небольшим бассейном. Однако отзывы в интернете от туристов, которые провели там время, повергли ее в ужас.

Оказалось, что побывавшие там путешественники оценили отель в 1 балл из-за невкусной еды, грязных апартаментов, а также из-за полного несоответствия фото и реальности.

«Фото не соответствует реальности ни разу. Здесь грязно, невкусно, сидим и чуть ли не плачем. В отеле все грустные, даже поговорить не с кем. Все молча скорбят, что заехали сюда отдыхать», — написала одна из отдыхающих в отзывах.

Другой отдыхающий путешественник сообщил, что персонал отеля требовал у него 30 евро за грязное полотенце в его же номере. Еще один пожаловался, что в отеле только женщины предпенсионного возраста.