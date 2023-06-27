Российские туристы назвали условия массового туризма в Китай

Россияне рассказали, что должно измениться в туристической сфере, чтобы они массово посещали Китай.

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Граждане РФ хотят, чтобы цены на авиаперевозку значительно снизились, а визовый режим был снят. Также желающие посетить КНР отмечают, что должны произойти положительные изменения в транспортной сфере, которую необходимо расширить, и при этом удешевить оплату услуг.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что вопрос с безвизовым посещением острова Хайхань решается. Эта локация является одной из самых востребованных у россиян.

Сейчас в основной россияне летают в Китай с помощью бизнес-визы.