Российские туристы назвали условия массового туризма в Китай
Россияне рассказали, что должно измениться в туристической сфере, чтобы они массово посещали Китай.
Граждане РФ хотят, чтобы цены на авиаперевозку значительно снизились, а визовый режим был снят. Также желающие посетить КНР отмечают, что должны произойти положительные изменения в транспортной сфере, которую необходимо расширить, и при этом удешевить оплату услуг.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что вопрос с безвизовым посещением острова Хайхань решается. Эта локация является одной из самых востребованных у россиян.
Сейчас в основной россияне летают в Китай с помощью бизнес-визы.
Также отечественные путешественники желают знать о наличии отелей с системой «все включено», а также о наличии комбинированных туров и экскурсионных программ на острове.